Суд отправил под домашний арест директора Казанского медколледжа по делу о взятках

Общая сумма ущерба по делу составляет 250 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Суд не удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой и отправил ее под домашний арест на два месяца по делу по получении взяток на общую сумму 250 тыс. рублей. На данный момент ей предъявлено обвинение по четырем эпизодам, однако следствие считает, что их количество может возрасти до сотни, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать в отношении Хисамутдиновой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 27 суток, то есть до 6 октября 2023 года", - сказал судья.

Хисамутдиновой предъявлено обвинение по четырем эпизодам по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получения взятки группой лиц по предварительному сговору). Речь идет о трех передачах сумм в размере 50 тыс. рублей и одном в 100 тыс. Общая сумма ущерба по делу на данный момент составляет 250 тыс. рублей. Следователи считают, что деньги передавались за содействие при поступлении абитуриентов.

С ходатайством об заключении под стражу Хисамутдиновой выступил старший следователь 2-го отдела по особо важным делам следственного управления СК России по Татарстану Тимур Байгузин. "Проводится большой ряд оперативно-следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов. У следствия имеются все основания полагать, что Хисамутдинова совершила около 100 коррупционных преступлений в виде получения взятки, - сказал он. - В ее квартире в ходе обыска было изъято порядка 17,5 млн рублей наличными при средней зарплате со всеми премиальными выплатами в размере около 100 тыс. рублей. Обнаруженные средства, по мнению следствия, были получены преступным путем".