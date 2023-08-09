9 августа, 13:28

Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Махачкале разместили в гостинице

Специалисты обследуют квартиры на пригодность для проживания

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Жильцов пятиэтажного дома, который пострадал в результате взрыва газа в Махачкале, разместили в гостинице. За помощью обратились 20 человек из 5 семей, сообщил ТАСС первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

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"В настоящее время 20 человек из 5 семей обратились за помощью после хлопка газа в многоквартирном доме в Махачкале. Всех разместили в гостиницу с полным обеспечением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты проводят обследование квартир на пригодность для проживания.

Как сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов, взрыв в многоэтажном доме в Советском районе Махачкалы, предварительно, произошел из-за утечки газа. Ранее в Минздраве республики сообщали, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. 

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