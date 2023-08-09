Пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде при необходимости доставят в центры Минздрава

Речь идет о шестерых пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Шестерых пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут при необходимости эвакуировать в федеральные медцентры Минздрава России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Специалисты федеральных центров Минздрава России провели телемедицинские консультации шестерым пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия на заводе в Сергиевом Посаде, находящимся в тяжелом состоянии. При необходимости будет принято решение об их медицинской эвакуации в федеральные медицинские центры Минздрава России", - говорится в сообщении.

Также в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу для лечения пострадавших комбустиологического (ожогового) профиля направили специалиста из НМИЦ им. А. В. Вишневского Минздрава России. В министерстве подчеркнули, что помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС задействовали 26 выездных бригад и два медицинских вертолета. Сейчас на месте дежурят четыре бригады территориального центра медицины катастроф Московской области.

"Ведется разбор завалов. В ЦРБ работает комплексная медицинская бригада и 2 вертолета территориального центра медицины катастроф Московской области, дополнительно прибыли 2 бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде", - заключили в министерстве.

Момент взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде © ТАСС/ Ruptly

Пострадавшие на стационарном лечении

В ведомстве добавили, что число пострадавших, находящихся на стационарном лечении в местной центральной районной больнице, составляет 25 человек.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате взрыва в городе Сергиевом Посаде Московской области пострадали 48 человек. В настоящий момент на стационарном лечении в Сергиево-Посадской ЦРБ находятся 25 человек, из них 6 человек в состоянии тяжелой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Амбулаторную помощь оказали 23 пострадавшим, добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за медпомощью обратились 52 человека.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла. Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. На территории предприятия объявлена эвакуация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.