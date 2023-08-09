В Махачкале из больницы выписали ребенка, пострадавшего при взрыве газа в доме

По данным регионального минздрава, еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Врачи оказали медицинскую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Ребенок после оказания медицинской помощи отпущен домой", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму и ранение глаза. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно.

Ранее в Минздраве республики сообщали, что 9 августа в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.

По факту ЧП организовали проверку региональной прокуратурой и СК России по республике. По данным спасателей, из многоквартирного дома эвакуировали 150 человек. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов, им окажут помощь, в том числе психологическую.