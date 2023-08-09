9 августа, 13:48

В Россоши восстановили водоснабжение после аварии на электросетях

Ведется запуск оборудования для подачи воды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в городе Россошь Воронежской области после аварии, сообщили в среду в пресс-службе горадминистрации.

"Электроснабжение водозабора восстановлено. Ведется запуск оборудования для подачи воды", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации, в настоящий момент водоснабжение полностью восстановлено.

В среду на сетях электроснабжения водозабора в Россоши произошла авария, из-за этого в городе остановили водоснабжение. Для жителей был организован подвоз воды. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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