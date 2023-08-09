В Белгородской области арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки

Обвиняемый признал вину

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Мужчина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки в поселке Разумное под Белгородом, заключен под стражу. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Тело подростка с признаками насильственной смерти нашли 6 августа. Девочка ушла из дома 4 августа и не вернулась, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как пояснили в ведомстве, в этот день обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища девочку, которую изнасиловал и задушил, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы. 7 августа фигуранта задержали. "Вину в совершении преступлений признал, подтвердив обстоятельства в ходе проверки показаний на месте совершения преступлений", - сообщили в ведомстве.