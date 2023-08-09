Число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56

Шесть человек находятся в реанимации

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде, возросло до 56. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Всего за медицинской помощью обратились 56 человек. 30 сейчас в стационаре, 6 из них - в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт - госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой", - сообщил Воробьев.

По его словам, спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли - их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства.

"Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс "Луч", магазин. Всем людям обязательно поможем - нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал", - добавил губернатор.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.