Возгорание на электроподстанции возле ТЦ "Метрополис" в Москве потушили

Площадь составила 2 кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар, произошедший на электроподстанции рядом с торговым центром "Метрополис" в Москве, ликвидирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила 2 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Здание было эвакуировано. Предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание.

По данным из открытых источников, рядом с подстанцией расположен ТЦ "Метрополис".