9 августа, 14:04

Возгорание на электроподстанции возле ТЦ "Метрополис" в Москве потушили

Площадь составила 2 кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар, произошедший на электроподстанции рядом с торговым центром "Метрополис" в Москве, ликвидирован, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила 2 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Здание было эвакуировано. Предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание.

По данным из открытых источников, рядом с подстанцией расположен ТЦ "Метрополис". 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация