На Кубани обвиняемого в ДТП с автобусом футболистов отправили под домашний арест

В аварии погиб один подросток, еще двоих госпитализировали с травмами

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Брюховецкий районный суд Кубани рассмотрел ходатайство следователей об избрании на время предварительного следствия меры пресечения в отношении водителя грузовика, обвиняемого в совершении ДТП с автобусом, перевозившим юных футболистов, и отправил его под домашний арест до 7 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Брюховецким районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 46-летнего жителя Краснодара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Суд поместил обвиняемого под домашний арест, срок меры - 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

7 августа в Брюховецком районе Краснодарского края в ДТП попала детская футбольная команда из станицы Каневской, направлявшаяся на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. Один из подростков погиб, еще двое были доставлены в медицинские учреждения с травмами. Сообщалось, что состояние одного из них стабильно тяжелое, второму было назначено амбулаторное лечение.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. По предварительной версии, 46-летний фигурант, управляя грузовым автомобилем, двигался в сторону города Ейска по автодороге Краснодар - Ейск. В районе станицы Брюховецкой он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ, перевозившим детей.