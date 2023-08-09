В Дербенте 30 тыс. абонентов остались без электричества из-за пожара на подстанции

Специалисты проводят оценку ущерба для проведения восстановительных работ

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. абонентов остаются без электричества из-за пожара на подстанции в Дербенте. Об этом сообщает мэрия города.

"На подстанции "Дербент-330" произошел пожар, который был оперативно потушен. Из-за выхода из строя подстанции электричество отсутствует в южной части города от улицы Пушкина, а также в прилегающей части Дербентского района. Предположительно, без электричества остаются свыше 30 000 абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят оценку ущерба для проведения восстановительных работ.

"По предварительным данным, ремонт может занять до двух дней. Руководство Дербента собирает экстренное заседание оперштаба для принятия необходимых мер", - добавили в городской администрации.