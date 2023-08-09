СМИ: в китайской провинции Шэньси упал фрагмент ракеты вблизи населенного пункта

По информации Янсянван, в момент падения раздался громкий шум и задрожали оконные стекла

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Фрагмент ракеты упал примерно в 7:00 по пекинскому времени (2:00 мск) около города Шанло (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай). Об этом сообщает сайт "Янсянван", который также разместил видео с места происшествия.

"На видео видно, что обломки представляют собой огромный объект в форме прямой белой трубы, сильно поврежденный", - сообщает сайт.

"Жители близлежащей деревни сказали, что это были упавшие обломки ракеты. В тот момент раздался громкий шум и даже задрожали оконные стекла", - говорится в материале.

Официальные комментарии по поводу предполагаемого падения фрагмента ракеты в китайских СМИ не публикуются.