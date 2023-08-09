Умерла одна из пострадавших в результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

За жизнь еще пятерых борются врачи

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Одна из пострадавших в результате взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде умерла. Об этом ТАСС сообщили в Сергиево-Посадской центральной районной больнице.

"Одна из пострадавших скончалась. За жизнь еще пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела", - сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП за медицинской помощью обратились 52 человека, 8 находятся в стационаре. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.