Число жертв пожара в центре для инвалидов во Франции возросло до 11

По данным радиостанции France info, после возгорания из здания центра были эвакуированы 17 человек

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела еще двоих человек, погибших при пожаре в центре для людей с ограниченными возможностями в коммуне Винценхайм на востоке Франции, общее число жертв достигло 11. Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, после возгорания из здания центра были эвакуированы 17 человек. Еще 11 были признаны пропавшими без вести, "все они найдены мертвыми", сообщает радиостанция со ссылкой на данные прокуратуры.

Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в среду утром, примерно в 6:30 по местному времени (07:30 мск). По состоянию на 9:30 (10:30 мск). Дом, в котором произошло возгорание, расположен рядом с лечебно-образовательным терапевтическим институтом "Ла-Форж". Одноименная ассоциация арендовала его для оказания помощи людям с ограниченными возможностями. По данным префектуры, для тушения огня были задействованы около 80 пожарных и спасателей.

Причины пожара выясняются. На место инцидента прибыла премьер Франции Элизабет Борн.