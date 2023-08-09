Суд в Коми отказал в УДО водителю, осужденной за гибель в ДТП женщины

Администрация колонии не согласилась со смягчением наказания

СЫКТЫВКАР, 9 августа. /ТАСС/. Ухтинский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении из колонии-поселения бывшему заместителю гендиректора энергетической компании Ирине Шеремет, по чьей вине в дорожной аварии погибла женщина, а ребенок получил тяжелые травмы. Администрация колонии не согласилась со смягчением наказания, поскольку Шеремет характеризуется посредственно и поощрений не имеет, сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

"Осужденной Шеремет отказано в освобождении из колонии-поселения. Администрация исправительного учреждения, в котором осужденная отбывает наказание с 29 января 2023 года, не согласилась с заменой наказания более мягким видом, поскольку Шеремет характеризуется посредственно, не имеет поощрений. Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы личного дела, судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката", - говорится в сообщении.

При этом прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении, добавили в суде.

Авария произошла утром 1 октября 2021 года в Сыктывкаре. Водитель - замдиректора энергетической компании, супруга бывшего министра экономического развития Коми Ирина Шеремет - за рулем Suzuki Grand Vitara сбила восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Далее водитель продолжила движение, автомобиль выехал на тротуар, где насмерть сбил женщину, а после продолжил движение до момента столкновения с Volkswagen. Первоначально женщина утверждала, что "жала по тормозам, но они отказали". Пострадавший мальчик получил тяжелые травмы, находился в коме. Пострадал и водитель автомобиля Volkswagen. Суд установил, что Шеремет управляла технически исправным автомобилем. Сыктывкарский городской суд признал ее виновной в аварии и приговорил к 5,5 года колонии-поселения. Третий кассационный суд уменьшил наказание до 3,5 года колонии-поселения.