Лесные пожары в июле уничтожили более 53 тыс. га территории Италии

Премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила, что их в основном "устраивают пироманы"

РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 53 тыс. га земли выжжено лесными пожарами в Италии. Такие цифры привела премьер-министр страны Джорджа Мелони.

"В июле, по оценкам Европейского космического агентства, сгорело более 53 тыс. га земли в результате пожаров, которые в основном устраивают пироманы. Мы решили послать им сигнал", - приводит ее слова агентство ANSA. Ранее Совмин Италии одобрил ужесточение наказания для виновных в лесных пожарах: срок лишения свободы был увеличен с четырех до шести лет.

Центр и юг Италии во второй половине июля находились во власти африканских циклонов, из-за которых в стране установилась температура до 40 градусов Цельсия. На островах, в частности на Сицилии, воздух в дневные часы прогревался до 46 градусов. Это привело к возникновению многочисленных очагов возгорания. Ущерб от пожаров пока не подсчитан, но ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti указывала, что для восстановления растительности на выгоревших площадях понадобится до 15 лет.

При этом, как утверждают власти и полиция, 60% пожаров вызваны намеренными поджогами. В отдельных случаях ими занимаются пироманы, но чаще это заказные поджоги, которые позволяют заработать на дальнейшем восстановлении.