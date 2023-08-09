При обстреле ВСУ поселка Белгородской области погиб один человек

Еще четверо пострадали

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Горьковский в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа - пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Случилось самое страшное: один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы", - проинформировал он.

По словам Гладкова, на месте находится глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. "Подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.