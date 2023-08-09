9 августа, 14:54,
обновлено 9 августа, 15:06
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ поселка Белгородской области погиб один человек

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Еще четверо пострадали

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Горьковский в Белгородской области. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа - пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Случилось самое страшное: один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы", - проинформировал он.

По словам Гладкова, на месте находится глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. "Подомовой обход продолжается", - добавил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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