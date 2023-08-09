Сотрудники СИЗО "Матросская Тишина" стали фигурантами дела о нарушении прав заключенных

От их действий пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Четверо сотрудников СИЗО "Матросская Тишина" стали фигурантами уголовного дела о нарушении прав заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"По материалам проверок и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых управлением собственной безопасности ФСИН России, управлением "М" ФСБ России и отделом собственной безопасности УФСИН по Москве, возбуждены уголовные дела в отношении четырех сотрудников СИЗО-1 УФСИН России по Москве по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой)", - отметили в УФСИН.

"Как следует из материалов проверок, при исполнении своих служебных обязанностей данные сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Москве, своими действиями дискредитируя и подрывая авторитет ведомства", - говорится в сообщении УФСИН без приведения других подробностей.

Там добавили, что по выявленным фактам возбуждены четыре уголовных дела, в качестве потерпевших проходят пять человек.