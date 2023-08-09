Гражданина Германии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Генпрокуратуре ФРГ утверждают, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество"

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Гражданин Германии задержан в городе Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

Как говорится в заявлении, ордер на арест был выдан 27 июля 2023 года, а 9 августа сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали мужчину и обыскали его квартиру и рабочее место. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ.

В Генпрокуратуре утверждают, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество". "При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", - говорится в заявлении германского ведомства. Подозреваемый уже предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.

Следствие велось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой военной контрразведки и Федеральным ведомством по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки).