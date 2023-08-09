9 августа, 15:01
Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском городском округе ввели режим ЧС

© МЧС России

Глава администрации округа Оксана Ероханова отметила, что введение режима позволяет привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает в своем Telegram-канале администрация округа со ссылкой на заместителя главы администрации округа Оксану Ероханову.

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Отмечается, что решение было принято по результатам заседания мобильного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП одна женщина погибла, более 50 человек пострадали. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 

Теги:
Взрыв в Сергиевом Посаде
© Информационное агентство ТАСС
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