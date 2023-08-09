В Сергиево-Посадском городском округе ввели режим ЧС

Глава администрации округа Оксана Ероханова отметила, что введение режима позволяет привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает в своем Telegram-канале администрация округа со ссылкой на заместителя главы администрации округа Оксану Ероханову.

Отмечается, что решение было принято по результатам заседания мобильного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам Ерохановой, введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления поврежденных объектов.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. В результате ЧП одна женщина погибла, более 50 человек пострадали. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.