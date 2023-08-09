На Кубани град диаметром 5 см повредил кровли домов и соцобъектов в одном из районов

В администрациях сельских поселений развернули оперативные штабы

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Град диаметром 5 см прошел в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по краю. В результате оказались повреждены кровли жилых домов и социальных объектов.

"Комплекс метеорологических явлений в виде дождя, града (размером до 50 мм) и шквалистым ветром. Выехала противоградовая группа. От МЧС России привлекаются 6 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Глава Мостовского района Сергей Ласунов сообщил в Telegram-канале, что в результате оказались повреждены кровли жилых домов и социальных объектов, их количество уточняется. "В результате грозового фронта прошел град. В Андрюках и Псебае есть поврежденные кровли социальных объектов, жилых домов. В Губской, по предварительным данным, вреда град не нанес жилым домам", - уточнил Ласунов.

Он добавил, что развернуты оперативные штабы в администрациях сельских поселений, где принимают заявки от населения на оказание помощи аварийно-спасательными службами.