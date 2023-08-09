СМИ: в Голландии задержали 15 человек, выступающих против размещения ядерного оружия США

Как сообщил телеканал Omroep Brabant, протестующие пытались лопатами сделать подкоп под забором, чтобы незаконно попасть на территорию авиабазы "Волкель"

ГААГА, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала 15 человек, которые выступают против размещения американского ядерного оружия на голландской авиабазе "Волкель". Об этом сообщил телеканал Omroep Brabant.

По данным телеканала, протестующие, разбившие неподалеку лагерь, пытались лопатами сделать подкоп под забором, чтобы незаконно попасть на территорию авиабазы. При этом о своих намерениях участники акции, выступающие против размещения в Нидерландах ядерного оружия США и выбросов авиацией в атмосферу углекислого газа, заранее объявили в социальных сетях.

Военная полиция немедленно пресекла акцию, задержав 15 человек. Как отметили представители правоохранительных органов, разрешены протесты, но не подкопы. "Задержания были проведены мирно", - добавили в военной полиции.

Наличие американского ядерного оружия на авиабазе "Волкель" уже долгие годы не является секретом. В частности, бывший премьер Нидерландов Рууд Любберс еще в 2013 году заявил, что в стране хранится не менее 22 американских авиабомб с ядерным зарядом. Однако ни правительство Нидерландов, ни правительство США официально это не подтверждают.