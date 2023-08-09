В Норвегии наводнение в результате циклона прорвало плотину ГЭС

Дорожное управление объявило всеобщую чрезвычайную ситуацию из-за перекрытия национальных и местных дорог в связи с экстремальными погодными условиями

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Плотину норвежской ГЭС Браскерейдфосс к северо-востоку от Осло прорвало под напором реки Гломма, вышедшей из берегов после принесшего необычно большое количество осадков циклона "Ханс". Об этом сообщает телеканал NRK.

Ситуация вокруг ГЭС остается сложной. Ранее полиция собиралась произвести контролируемый взрыв, чтобы открыть заслонки плотины. Теперь, по словам полицейских, необходимость в этом отпала, поскольку река сама разрушила середину плотины и нашла обходные пути вокруг нее.

Полиция также приняла решение об эвакуации остальных жителей округи. Так, из местного медицинского центра в безопасное место будут вывезены пациенты в связи с опасностью обрушения расположенного поблизости высотного бассейна. Дорожное управление объявило всеобщую чрезвычайную ситуацию из-за перекрытия национальных и местных дорог в связи с экстремальными погодными условиями.

Уровень воды в реке Гломма, на которой стоит станция, поднялся настолько, что вода проникла в помещения ГЭС. Это привело к серьезным повреждениям.