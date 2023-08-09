В провинции на северо-востоке Китая от наводнений пострадали более 370 тыс. человек

Обрушились или были повреждены около 23,7 тыс. домов, повреждены или полностью разрушены 149 мостов, передает Xinhua

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Более 374 тыс. человек пострадали от наводнений в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), более 187 тыс. были эвакуированы. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным местных властей, которые приводит агентство, со 2 августа 37 округов вблизи шести городов провинции "столкнулись с сильными ветрами, градом и наводнениями". Ливни повредили свыше 258 тыс. гектаров посевов в провинции - одной из крупнейших в Китае баз по производству зерновых.

Обрушились или были повреждены около 23,7 тыс. домов, повреждены или полностью разрушены 149 мостов.

Провинция Хэйлунцзян, граничащая с Россией, пострадала от последствий супертайфуна "Доксури".