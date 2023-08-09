9 августа, 15:44
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о гибели мужчины при обстреле Куйбышевского района

Смерть наступила до прибытия скорой помощи, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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"В результате варварского обстрела Куйбышевского района по Луговой улице погиб мужчина 1946 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.

ВСУ в среду нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. В результате атаки погибла женщина и четырехлетний ребенок. Еще двух человек из-под завалов спасли сотрудники МЧС. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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