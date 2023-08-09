В Донецке сообщили о гибели мужчины при обстреле Куйбышевского района

Смерть наступила до прибытия скорой помощи, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела Куйбышевского района по Луговой улице погиб мужчина 1946 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.

ВСУ в среду нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. В результате атаки погибла женщина и четырехлетний ребенок. Еще двух человек из-под завалов спасли сотрудники МЧС.