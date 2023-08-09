На территории воинской части на Ставрополье загорелся вещевой склад

На месте работает пожарная служба

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Вещевой склад площадью 300 кв. м загорелся на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

"На территории воинской части на ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление - произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв. м", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из георгиевской и горячеводской пожарных служб.