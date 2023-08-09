9 августа, 16:44
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино в Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлете к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал глава региона.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. 

Теги:
УкраинаРоссияГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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