Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекино

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к городу Шебекино в Белгородской области, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлете к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - написал глава региона.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.