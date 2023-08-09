Двоих россиян, пострадавших в ДТП в Гагре, перевезли в сочинскую больницу

Еще одну женщину с переломами планируют направить в больницу Сочи 10 августа, сообщили в Минздраве Абхазии

СУХУМ, 9 августа. /ТАСС/. Двоих туристов из РФ, пострадавших во вторник в автоаварии в Гагрском районе Абхазии, перевезли в сочинскую больницу, туда же планируется перевезти еще одну россиянку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба Минздрава Абхазии.

"Двоих пострадавших в аварии в Гагрском районе туристов из России с переломами трубчатых костей перевезли на лечение в сочинскую четвертую городскую больницу. Еще одну женщину с переломами планируют направить в одну из больниц Сочи в четверг", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, из 12 пострадавших во вторник в аварии двое были местными, остальные - туристами из России, всех доставили в Гагрскую больницу и оказали им медицинскую помощь. Одна россиянка, которую прооперировали после аварии, пока находится в стабильно тяжелом состоянии в Гагрской больнице.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем во вторник в Гагрском районе погибли два человека. По уточненным данным, это 66-летний житель Абхазии и 27-летняя россиянка.