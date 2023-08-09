Движение на участке трассы М-5 приостановили из-за пожара после ДТП с бензовозом

В результате аварии один человек погиб, сообщили в управлении МВД по Самарской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение транспорта приостановлено на участке трассы М-5 в Самарской области из-за возгорания после ДТП с участием бензовоза. В результате происшествия пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на 1 028-м км автодороги М-5 Урал в районе населенного пункта Светлое поле Красноярского района столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля.

"На месте ДТП происходит горение двух автомобилей - бензовоза и легкового автомобиля - на площади 50 кв. м, движение автомобильного транспорта на автодороге приостановлено, причины ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На месте вызова привлечены пожарные подразделения областной противопожарной службы", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении МВД по региону, в результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault Sandero 1970 года рождения. Организован объезд, на место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Также туда выехал начальник Госавтоинспекции области и руководитель специализированного отдела ГСУ по расследованию ДТП.