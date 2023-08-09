В Махачкале два подъезда многоэтажного дома признали небезопасными после взрыва газа

Жильцов остальных трех подъездов пустили в квартиры

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Межведомственная комиссия признала два из пяти подъездов многоэтажного дома в Махачкале, где взорвался газ, небезопасными для жизни. Жильцы остальных трех подъездов были допущены в квартиры, сообщил лава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

"По итогам поквартирного обхода дома № 2 на улице Айвазовского межведомственной комиссией принято решение о недопустимости нахождения жильцов двух из пяти подъездов в квартирах. Комиссия зафиксировала значительные разрушения в результате взрыва, нахождение в квартирах небезопасно для их жизни и здоровья. <…> Жильцов остальных трех подъездов допустили в квартиры", - написал градоначальник.

Отмечается, что двери в подверженные подъезды закрыты, квартиры обесточены и отключены от всех коммунальных услуг.

"Жильцам разъяснили ситуацию, сейчас часть из них будут расселять в гостиницы, другие решили направиться к родственникам", - добавил Умавов.