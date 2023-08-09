9 августа, 17:18,
обновлено 9 августа, 17:23
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 25 боеприпасов по Донецку, Макеевке и Ясиноватой

По данным представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел городов велся последние полтора часа

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полтора часа выпустили по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и его окрестностям 25 кассетных снарядов. Об этом сообщил Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным СЦКК, в период с 18:25 мск до 19:45 мск ВСУ открывали огонь с применением кассетных боеприпасов по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, Ясиноватой и его окрестностям, а также Кировскому району Макеевки. 

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