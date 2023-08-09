Возгорание на трассе М-5 после ДТП с бензовозом ликвидировали

Для ликвидации пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание на автодороге М-5 в Самарской области ликвидировано после ДТП с бензовозом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 20:17 пожар ликвидирован, для ликвидации пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на 1 028-м км автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Светлое Поле Красноярского района Самарской области столкнулись бензовоз и два легковых автомобиля. В результате загорелись два транспортных средства.

Как сообщили в управлении МВД по региону, в результате ДТП погиб водитель Renault Sandero 1970 года рождения. Для транспорта организован объезд через село Красный Яр, на место происшествия направлены ближайшие автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции. Также туда выехал начальник Госавтоинспекции области и руководитель специализированного отдела ГСУ по расследованию ДТП.