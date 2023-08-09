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Взрыв в Сергиевом Посаде

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

Восемь человек пропали без вести

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек. Восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

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"На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. На территории предприятия объявлена эвакуация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 

Теги:
РоссияВзрыв в Сергиевом Посаде
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