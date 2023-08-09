Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

Восемь человек пропали без вести

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек. Восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов.

"На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации РБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия, но не входит в нее. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. На территории предприятия объявлена эвакуация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.