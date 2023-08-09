МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка

Его разыскивают по уголовной статье

МОСКВА 9 августа. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Это следует из базы розыска ведомства.

"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

Кроме того, в розыск по уголовной статье объявлены бывший первый замкомандующего операцией объединенных сил - начальник объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра, а также бывший командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александр Красноок.

Загороднюк занимался должность министра обороны Украины с августа 2019 по март 2020 года. Ранее СК России предъявил заочное обвинение Загороднюку, Танцюре и Краснооку в преступлениях против мирных жителей. В разные периоды времени в 2016, 2019 и 2020 годах указанные лица командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек.