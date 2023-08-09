СМИ: во Франции мужчина получил срок за кражу компьютеров из здания Интерпола

Как указал телеканал BFMTV, в ходе допросов грабитель "признался, что продал компьютеры своему сообщнику, который в свою очередь отправил их в Алжир"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Суд во Франции приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы за кражу компьютеров из штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, злоумышленник 15 июля проник в здание Интерпола "и похитил 10 компьютеров". Он был идентифицирован благодаря записям камер наружного наблюдения и спустя две недели задержан.

Как указал BFMTV, в ходе допросов грабитель "признался, что продал компьютеры своему сообщнику, который в свою очередь отправил их в Алжир".

Злоумышленник осужден за кражу с отягчающими обстоятельствами, информирует телеканал.