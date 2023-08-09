9 августа, 18:37

В Самарской области в результате ДТП с бензовозом погибли два человека

Водителя большегруза госпитализировали

ТАСС, 9 августа. Водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли в результате ДТП с бензовозом в Самарской области, водитель грузовика госпитализирован. По предварительной версии, бензовоз выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса, сообщила пресс-служба МВД по региону.

"На месте ДТП скончались водитель и пассажир Renault Sandero. Водитель большегруза госпитализирован", - говорится в сообщении.

Всего в ДТП попали три автомобиля: кроме Renault Sandero и бензовоза повреждения получил автомобиль Toyota Land Cruiser 200. По предварительной версии, грузовой автомобиль пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса и потери управления водителем, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями, добавили в МВД.

На месте происшествия произошел пожар, который был ликвидирован. На этом участке дороги организовано реверсивное движение. 

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