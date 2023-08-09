В Краснодаре девять улиц остались без света из-за аварии

Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара, без света остались девять улиц. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - отключены ПС ВП-425 и 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: 1 Мая, Гаражный пер., Российская, Сергиевская, Шаляпина, Братьев Черниковых, Кирилла Россинского, Переяславская, Пластуновская", - говорится в сообщении.

По информации городской ЕДДС, на месте работает аварийная бригада. Время восстановления энергоснабжения уточняется.