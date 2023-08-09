NBC: сотрудники ФБР застрелили жителя штата Юта, публиковавшего угрозы в адрес Байдена

Юта Крейг Робертсон ранее разместил в соцсетях публикации, касавшиеся намеченной на 9-10 августа поездки в этот штат американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США застрелили мужчину, публиковавшего в сети угрозы в адрес президента страны Джо Байдена. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителей властей.

Как пишет NBC, ранее на этой неделе житель штата Юта Крейг Робертсон разместил в соцсетях публикации, касавшиеся намеченной на 9-10 августа поездки в этот штат американского лидера. В частности, он написал, что собирается почистить свою снайперскую винтовку, а также выразил надежду на то, что Юта прославится как "место, где снайпер застрелил Байдена".

По данным местного телеканала KSL, суд в Юте выдал ордер на арест Робертсона и проведение обыска у него дома. Согласно заявлению ФБР, которое приводит NBC, ведомство "проводит проверку инцидента со стрельбой", который начался, когда сотрудники "попытались провести арест и обыск" по месту проживания Робертсона.

"Субъект мертв", - подчеркнули в ФБР, отметив, что ни один из проводивших обыск сотрудников не пострадал. Дополнительных подробностей инцидента NBC не приводит. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, заявила в свою очередь, что "в курсе проводимого ФБР расследования, которое касается жителя Юты, распространявшего угрозы" в адрес Байдена.

Как отмечает NBC со ссылкой на источник в администрации президента США, Байден проинформирован об инциденте.