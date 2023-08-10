В Приморье пять сел оказались отрезаны от дорог из-за переливов

Речь идет о населенных пунктах Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском муниципальном округе

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Пять населенных пунктов в Красноармейском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от дорог из-за переливов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС Приморья.

"Отрезаны пять населенных пунктов Красноармейского округа из-за переливов дорожного полотна: Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники. Всего в Приморье отмечено 18 переливов дорог в 9 муниципальных округах", - сообщили в пресс-службе.

В зону, пострадавшую от паводка, попали Чугуевский, Пограничный, Анучинский, Красноармейский, Ханкайский, Октябрьский и Черниговский муниципальные округа, Дальнереченский район и Уссурийск. В зоне подтопления остаются 248 придомовых участков.

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 10-11 августа в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные, местами очень сильные осадки. 12 августа дожди сохранятся в западной половине края. Общее количество осадков может составить 60-160 мм (50-110% от нормы за месяц).