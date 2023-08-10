10 августа, 00:18

Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задержали из-за тумана

Самолеты не могут вылететь с 8 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) задержаны на двое суток из-за тумана на Курилах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - отметили там.

По информации аэропорта, самолеты не могут вылететь в пункты назначения с 8 августа. Точное количество ожидающих пассажиров не сообщается. К настоящему времени задержаны шесть рейсов на прилет и на вылет. Новая информация появится днем 10 августа. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

Сейчас в Южно-Курильске облачно, осадков и ветра нет, но сохраняется сильный туман. Температура воздуха в утреннее время составила плюс 23 градуса. На Сахалине пасмурно, временами идут дожди. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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