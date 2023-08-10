Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Действующий глава государства Гильермо Лассо заявил, что это преступление не останется безнаказанным

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Его гибель в среду подтвердил действующий глава государства Гильермо Лассо.

"Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным. Совет безопасности в ближайшие минуты проведет встречу в президентском дворце", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщила газета El Universo, Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову. По предварительным данным, нападавших было несколько. Есть информация о как минимум семи пострадавших.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место.

Лассо в мае назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.