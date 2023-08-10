В Хабаровском крае за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 9,9 тыс. га

На территории региона зарегистрировали 86 возгораний

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили возгорания на общей площади 9,9 тыс. га, сообщается в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 86 пожаров. <...> Ликвидировано 4 пожара на 9 905 га", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили ТАСС, что огонь распространяется в лесах в Охотском , Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Солнечном, Николаевском, имени Полины Осипенко, Верхнебуреинском, Комсомольском районах. Большинство очагов сосредоточено на севере, в гористой местности, куда сложно добраться. Есть также пожары на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Горит, в частности, в заповеднике "Буреинский" на 350 га и в заповеднике "Джугджурский" на 53 га и на 12 га. Пожары на ООПТ возникли из-за гроз. В администрации ООПТ "Джугджурский" сообщали ТАСС, что горит кедровый стланик и лишайник на гольцах на хребтах, значительного ущерба экологии возгорания не нанесут.

К борьбе с огнем привлечено 393 человека, задействовано 42 единицы техники, 12 воздушных судов.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 717 пожаров на общей площади более 819 тыс. га.