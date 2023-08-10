В Приамурье арестовали мужчину, намеревавшегося воевать на стороне ВСУ

Ему грозит лишение свободы сроком от 10 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. /ТАСС/. Благовещенский городской суд заключил под стражу жителя Амурской области, который намеревался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд заключил под стражу амурчанина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.

По информации Управления ФСБ России по Амурской области, мужчина получил инструкции от ВСУ по конспиративному выезду из страны. Амурчанин пытался выехать на территорию Украины через аэропорт в Благовещенске, но был задержан. Учитывая этот факт и тяжесть предъявленного обвинения, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепление доказательств. На этом основании суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.

Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность. Наказание за него предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 10 лет.