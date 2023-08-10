Посольство РФ запросило в Госдепе данные о наличии россиян среди жертв пожаров на Гавайях

В дипмиссии отметили, что в случае обращения окажут помощь пострадавшим

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне запросило информацию у Госдепартамента о наличии россиян среди погибших при пожарах на острове Мауи (штат Гавайи). Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Внимательно следим за ситуацией с лесными пожарами на острове Мауи, штат Гавайи. Запросили в Госдепартаменте информацию о наличии среди жертв природного бедствия граждан нашей страны. В случае обращения окажем помощь пострадавшим от стихии россиянам", - говорится в сообщении.

Как информировал ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти, при природных пожарах в штате Гавайи погибли не менее шести человек. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Президент США Джо Байден распорядился о том, чтобы федеральные службы на Гавайях оказали содействие в тушении пожаров.