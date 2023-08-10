В Приморье более 1,4 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Электроснабжение отключили в трех селах Октябрьского муниципального округа

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс жителей 3 сел в Октябрьском муниципальном округе Приморского края остались без электроснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Около 23:00 (16:00 мск) 9 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса в селах Синельниково-2, Гранатовка и Запроточное Октябрьского муниципального округа. Электроснабжение не предоставляется более 1,4 тыс. жителей 428 домов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, причиной отключения стали длительные дожди, повредившие оборудование. Уточняется, что сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 10-11 августа в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Во Владивостоке и на большей части территории края ожидаются сильные, местами очень сильные осадки.