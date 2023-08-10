СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

По данным телеканала Ecuavisa, полиция продолжает поиск третьего преступника

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек по подозрению в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил в среду телеканал Ecuavisa.

По его данным, стрелявших в политика было трое. Полиция продолжает поиск третьего преступника.

Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову 9 августа после предвыборной встречи на севере Кито. Газета El Universo сообщила как минимум о семи пострадавших в результате нападения.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

Глава государства Гильермо Лассо в мае назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.