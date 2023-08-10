Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте

Мужчину доставили в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито, скорая помощь подтвердила его смерть

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио умер от ранений, полученных при задержании. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура страны в соцсети X (ранее Twitter).

"Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть", - говорится в сообщении.

Телеканал Ecuavisa сообщал, что полиция задержала двух подозреваемых в убийстве Вильявисенсио. По предварительным данным, стрелявших было трое. Политика убили 9 августа после предвыборной встречи в столице страны.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. В опросах правоцентрист Вильявисенсио занимал четвертое-пятое место по уровню популярности.

Глава государства Гильермо Лассо в мае назначил выборы с целью роспуска парламента. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в выборах.