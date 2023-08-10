В ДНР сообщили о трех обстрелах Донецка за час со стороны ВСУ

Украинские военные применяли боеприпасы кассетного типа

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины трижды за утро обстреляли Донецк боеприпасами кассетного типа. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из информации, размещенной в Telegram-канале представительства, с 04:25 мск до 04:50 мск ВСУ выпустили девять снарядов кассетного типа калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Всего с начала суток территорию ДНР обстреляли шесть раз, выпустив 19 снарядов.