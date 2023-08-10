На Камчатке начальницу почтового отделения обвиняют в присвоении более 4 млн рублей

Женщина частично возместила ущерб

ТАСС, 10 августа. Начальница одного из почтовых отделений Петропавловска-Камчатского обвиняется в присвоении более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

"Из материалов уголовного дела следует, что 40-летняя обвиняемая, являясь начальником одного из почтовых отделений города Петропавловска-Камчатского, в период с июля 2021 года по апрель 2023 года с целью личного обогащения, использую свое должностное положение, частями присваивала из кассы денежные средства. При этом с целью сокрытия совершенного преступления женщина фальсифицировала сведения официальной отчетности. Сумма присвоенных денежных средств составила свыше 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что женщина обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Обвиняемая частично возместила ущерб.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.