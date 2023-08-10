В Якутии зарегистрировали 118 лесных пожаров на площади более 253 тыс. га

К тушению огня привлекли 1 474 человека

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сложная обстановка сохраняется в лесах Якутии, зарегистрировано 118 лесных пожаров на площади более 253 тыс. га. Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

"Всего на начало суток действует 118 лесных пожаров на площади 253 115,1 га. Проводится работа по тушению 57 пожаров на площади 208 437,1 га. Из них локализован 1 пожар на площади 6 га", - сообщили в оперштабе.

К тушению огня привлечены 1 474 человека. В борьбе с природными пожарами помогают специалисты из других регионов, в том числе из Бурятии, Иркутской области. Работает авиация: 10 самолетов находятся на авиапатрулировании, 8 вертолетов - на тушении.

"За сутки ликвидировано 12 лесных пожаров с общей площадью более 2,6 тыс. га. Обнаружено 16 новых лесных пожаров на площади 2,2 тыс. га", - отметили в оперштабе.

Задымленность в Якутске сохраняется. По данным синоптиков, условия для задымленности над территорией столицы республики и центральными районами сохранятся до конца недели. "На территории центральных районов пришла воздушная масса с дымом из Хабаровского края через Усть-Майский район. Это связано с изменением скорости и направлением смещения потоков", - пояснила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.