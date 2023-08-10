Над Севастополем, Калужской и Московской областями сбили украинские беспилотники

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты РФ беспилотниками, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Уничтожено и подавлено 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявили в Минобороны России.

"Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что два беспилотника, которые летели в направлении Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского округа Московской области. "Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены 2 БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО около 04:00 мск: один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

Накануне Минобороны РФ также заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области, средства ПВО уничтожили два беспилотника. По данным МО РФ, в пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет".